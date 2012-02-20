Хлопець додумався на морозі грати у футбол

15:36, 20 лютого 2012
Вінниця
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Відморозив ступню

У селі Северинівка Жмеринського району Вінницької області 11-річний хлопчик відморозив ступню, граючи у футбол на вулиці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Дитину госпіталізовано до хірургічного відділення Тростянецької центральної районної лікарні з діагнозом: відмороження правої ступні ІІ ступеня.

Стан потерпілого задовільний.
За даними УМНС, з початку року у Вінницькій області зареєстровано 158 випадків переохолодження, 4 осіб внаслідок обмороження і переохолодження загинули.

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