Хлопець додумався на морозі грати у футбол
15:36, 20 лютого 2012Вінниця
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Відморозив ступню
У селі Северинівка Жмеринського району Вінницької області 11-річний хлопчик відморозив ступню, граючи у футбол на вулиці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Дитину госпіталізовано до хірургічного відділення Тростянецької центральної районної лікарні з діагнозом: відмороження правої ступні ІІ ступеня.
Стан потерпілого задовільний.
За даними УМНС, з початку року у Вінницькій області зареєстровано 158 випадків переохолодження, 4 осіб внаслідок обмороження і переохолодження загинули.
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