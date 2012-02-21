У зіткненні «ВАЗа» та іномарки загинули батько і син

20 лютого, біля села Високе Томашпільського району, 24-річний водій автомобіля «Форд Фієста», житель м. Тульчин, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2103», під керуванням 49-річного жителя села Вапнярки.

Як повідомила СЗГУМВС України у Вінницькій області,внаслідок ДТП водій «ВАЗ 2103» та його 21-річний син загинули на місці події. Водій іномарки та його 20-річна пасажирка з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані до реанімаційного відділення районної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Проводиться перевірка.