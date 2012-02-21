У зіткненні «ВАЗа» та іномарки загинули батько і син

09:47, 21 лютого 2012
Вінниця
0 0

Всього постраждали четверо

20 лютого, біля села Високе Томашпільського району, 24-річний водій автомобіля «Форд Фієста», житель м. Тульчин, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2103», під керуванням 49-річного жителя села Вапнярки.

Як повідомила СЗГУМВС України у Вінницькій області,внаслідок ДТП водій «ВАЗ 2103» та його 21-річний син загинули на місці події. Водій іномарки та його 20-річна пасажирка з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані до реанімаційного відділення районної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Проводиться перевірка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter