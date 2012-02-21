Чемпіонат з поліатлону виграла ... олімпійська чемпіонка з веслування

18–19 лютого у Вінниці проходив чемпіонати України з поліатлону серед чоловіків і жінок та ветеранів. Цей не олімпійський вид спорту є правонаступником радянських норм ГТО. На базі Палацу дітей та юнацтва спортсмени стріляли, у Лісопарку – бігли на лижах, у спортзалі школи № 21 – займалися силовою гімнастикою. На старт вийшли команди з шести регіонів України: Луганської, Сумської, Ровенської, Волинської, Вінницької областей та Києва.

У загальному заліку чемпіонату (серед спортсменів віком до 40 років) перші дві позиції посіли збірні Вінниччини, на третій – сумчани. В особистому заліку переможці визначалися у чотирьох вікових категоріях. А абсолютними чемпіонами стали майстер спорту Олег Ялтуховський (Бар) та вінницька олімпійська чемпіонка з веслування Інна Осипенко-Радомська.

– Інна побила національний рекорд за кількістю віджимань від підлоги. За 4 хвилини вона зробила це 120 разів! – наголосив організатор змагань, голова Федерації поліатлону Вінницької області Андрій Данилов. – У чемпіонаті з поліатлону вона вирішила взяти участь за рекомендацією свого тренера. Турнір був для Осипенко-Радомської одним з етапів підготовки до Олімпіади-2012.

У командному заліку змагання серед ветеранів також перемогла збірна Вінниччини. До трійки найкращих разом з нею увійшли збірні Луганської і Сумської областей. Серед переможців-ветеранів можна виділити президента Вінницького клубу любителів зимового плавання «Нептун» Раїсу Макієвську (категорія 65–69 років), яка активно пропагує здоровий спосіб життя власним прикладом.