80-річчя створення області відсвяткуємо з розмахом

10:15, 21 лютого 2012
Вінниця
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З іноземними гостями

Під гаслом «Вінниччина – серце України» пройдуть урочистості з нагоди вісімдесятиріччя з дня утворення Вінницької області як територіальної одиниці.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Урочисті заходи триватимуть 27 та 28 лютого. У перший день святкування у Вінниці відбудеться міжнародна конференція з прикордонного співробітництва «Єврорегіон «Дністер». У ній візьмуть участь представники України та Молдови, які оберуть голову ради єврорегіону та керівні органи цієї структури. Ініціатива створення Єврорегіону «Дністер» належить cаме Вінницькій обласній державній адміністрації, яка ще у 2004 році надала свої пропозиції Республіці Молдова. Символічним є те, що перше засідання Ради Єврорегіону та відкриття Координаційного центру регіону «Дністер» відбудеться 27 лютого 2012 року в рамках святкування вісімдесятиріччя утворення Вінницької області.

28 лютого відбудеться засідання Асамблеї місцевого самоврядування. Генеральний секретар Асамблеї Європейських регіонів Паскаль Георген приїде у Вінницю 28 лютого. Разом із представниками органів місцевого самоврядування України та країн Європи він візьме участь у круглому столі «Роль міжрегіональної співпраці та сильної регіональної демократії».
На урочистостях з нагоди вісімдесятиріччя утворення Вінницької області побувають також голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жоззе Мануель Пінту Тейшейра, постійний представник України у Раді Європи Микола Точицький та експерт Міжнародного центру з демократичних перетворень (ICDT) Шандор Кьолєш.

Святкові заходи з нагоди ювілею області пройдуть також у кожному районі. Апогеєм свята стане урочистий прийом голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги та нагородження найдостойніших найвищою відзнакою Вінницької області - «За заслуги перед Вінниччиною».

Очікується також приїзд іноземних делегацій з Польщі, Молдови, Придністров’я, Республіки Білорусь, Російської Федерації, та уповноважених представників інших регіонів України, зокрема, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Одеської, Чернівецької, Харківської та Хмельницької областей.

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