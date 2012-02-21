Іноземці вклали у Вінницьку область 29.1 млн. доларів

У 2011р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 29,1 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал). Основною формою залучення капіталу були грошові внески, частка яких склала 99,6% вкладеного обсягу.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Приріст іноземного акціонерного капіталу в економіці області, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, у 2011р. склав 20,7 млн. дол. Зросли обсяги капіталу з Австрії на 34,7 млн. дол. Продовжували нарощувати свій капітал інвестори з Кіпру, Російської Федерації, Лівану, Італії та інших країн. Приріст іноземного акціонерного капіталу у 2011р. спостерігався на підприємствах, що виробляють харчові продукти, напої та тютюнові вироби – на 15,7 млн. дол., добувної – на 2,8 млн. дол., сільського господарства – на 1,6 млн. дол., підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – на 1,4 млн. дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), внесених в економіку області з початку інвестування, на 1 січня 2012р. склав 226,0 млн. дол., що складає 0,5% від обсягу іноземних інвестицій в Україну. За обсягом прямих інвестицій область займає 19 місце серед регіонів України. У розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних інвестицій становив 138,6 дол.

Інвестиції надійшли із 48 країн світу. Переважна більшість інвестицій (77,7% від загального обсягу) надійшла з країн ЄС – 175,7 млн. дол., з країн СНД внесено 14,5 млн. дол. (6,4%), з інших країн світу – 35,8 млн. дол. (15,9%).

Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Австрії, Польщі, Франції, Кіпру, Німеччини, Ліхтенштейну та Російської Федерації. На ці сім країн припадає 81,8% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Інвестиційно привабливою залишається промисловість, де зосереджено 125,5 млн. дол. (55,5%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 98,4 млн. дол. та добувної – 26,3 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 64,8 млн. дол. прямих інвестицій, хімічну та нафтохімічну – 27,0 млн. дол.

В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, акумульовано – 51,2 млн. дол. (22,6% від загального обсягу), на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 21,6 млн. дол. (9,5%), на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послугами – 19,3 млн. дол. (8,5%).

Вагому частку (48,1%) іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці – 108,6 млн. дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 34,5 млн. дол. (15,3%) та Немирівському – 14,8 млн. дол. (6,5%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький, Тиврівський.

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2012р. становила 99,8 млн. дол. Найбільші обсяги зобов’язань за борговими інструментами перед прямими інвесторами з Польщі та Російської Федерації.