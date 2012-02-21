У Вінницькому районі віддадуть в оренду 927 га землі

Управлінням Держкомзему у Вінницькому районі спільно з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади підготовлено перелік земельних ділянок право оренди на які буде реалізовано через аукціон.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

В перелік включено 53 земельні ділянки площею 927 га.

Усього на території Вінницького району числиться 1129,8 га земель запасу, з яких 538,6 га надано в оренду. Розмір орендної плати складає 326,2 грн. за 1 гектар. Не надано в оренду 591,2 га земель запасу.

Земель резервного фонду в районі є 781,5 га, надано в оренду 377,1 га. Орендна плата становить 228 грн/га. Орендарі стовідсотково розрахувались за оренду земель резервного фонду. Не надано в оренду 404,4 га.