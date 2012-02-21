Департамент транспорту звертається до вінничан

Шановні вінничани!

23 лютого громадський транспорт міста розпочне рухатись по новій схемі, в якій усі види транспорту (трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі) будуть працювати в єдиній інтегрованій системі. Ці зміни є необхідним кроком для створення у місті сучасної системи громадського транспорту.

Сьогодні КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» перевозить близько 80 % пасажирів і більшу частину пільговиків. Діючі маршрути приватних перевізників формувались хаотично і з кожним роком розгалужувались, переповнюючи місто мікроавтобусами. Це призводило до того, що існуючий громадський транспорт щороку виходив на лінії у зменшеному складі. Рано чи пізно це призвело б до знищення у місті комунального транспорту і до повної залежності від маршрутних перевізників. Тому ми кілька років готувались до реформи, і на підставі досліджень і висновків Вінницького національного політехнічного університету відпрацьовано той варіант схеми руху громадського транспорту, який дозволить в подальшому розвивати транспортну систему міста.

Нововведення полягають в тому, що мережа трамвайних, тролейбусних і автобусних маршрутів буде основою, а маршрутні таксі - додатковим видом транспорту. Але всі види громадського транспорту працюватимуть в інтегрованій системі та будуть забрендовані. Наявність єдиного логотипу вказуватиме на те, що якість надання послуг з перевезення пасажирів, дотримання графіків руху та забезпечення безпеки перевезень буде контролювати комунальне підприємство «Вінницьке ТТУ». З іншого боку, наявність брендування зобов'язує усіх учасників процесу перевезення пасажирів, які «носять» спільний логотип, дотримуватись встановлених правил перевезень і значно піднімає їх рівень відповідальності перед пасажирами.

Відповідно до цього трамвайно-тролейбусне управління відпрацювало нові графіки руху електротранспорту та великогабаритних автобусів, а спільно із маршрутними перевізниками, які будуть працювати із ТТУ як партнери, а не як конкуренти, сформовано графіки руху і маршрутних таксі. Відповідно до нового розкладу, електротранспорт вже працює з 5:30 до опівночі. За рахунок збільшення кількості трамваїв і тролейбусів на лініях, скорочено інтервал їх руху, який у години-пік на основних маршрутах становить 3-5 хвилин, а на другорядних - до 15 хвилин.

З 23 лютого зміни відбудуться і в тарифах за проїзд як у маршрутному таксі, так і в ціні на проїзні квитки в електротранспорті. Наприкінці січня виконком міської ради спільно із перевізниками прийняв рішення про те, що на коротких (підвізних) маршрутах вартість проїзду у маршрутних таксі зменшиться до 1,75 грн. Водночас, розраховуючи на збільшення пасажиропотоку, ТТУ знизило вартість місячного проїзного квитка до 90 грн. на один вид транспорту і до 100 - на два види. В нову вартість проїзного квитка закладено ціну однієї поїздки в розмірі 75 копійок (у відповідності до діючих нормативів вартість місячного проїзного квитка визначається з розрахунку чотирьох поїздок в день). Зменшилась і ціна студентських (45 грн. - на один вид транспорту; 50 грн. - на два) та учнівських квитків (відповідно - 30 та 35 грн.). Таким чином, більшість пасажирів не витрачатиме додаткових коштів, оскільки розрахункова вартість комбінованої поїздки на маршрутному таксі і на громадському транспорті становитиме ті ж 2,50 грн. Щоб мати можливість користуватись проїзним квитком на електротранспорт до кінця лютого, ТТУ випустило серію тижневих проїзних. При цьому для тих пасажирів, які сьогодні користуються короткими маршрутами, витрати на проїзд зменшаться. Також виграють і пільговики, які користуються для доїзду до громадського транспорту маршрутними таксі. В цілому ці рішення дозволять зекономити вінничанам близько 10 мільйонів гривень за рік.

Для того, щоб забезпечити перевезення пасажирів в нічний час, з 23 лютого містом курсуватиме маршрутне таксі під номером 25Н від залізничного вокзалу до кінцевої зупинки в мікрорайоні «Вишенька». Також до пів на другу ночі працюватиме маршрутне таксі №1А - від Педучилища до залізничного вокзалу. Допізна, а точніше до пів на першу ночі, працюватиме маршрутне таксі №20А (ВПЗ - вул. Лугова). Більш детально із новою схемою руху громадського транспорту можна ознайомитись в тому числі і на зупинках громадського транспорту, де вони розміщені у збільшеному вигляді. Також надруковані схеми вже кілька тижнів розповсюджуються у місцях громадського користування (магазинах, лікарнях, через квартальні комітети, ЖЕКи та ТТУ тощо). За кілька днів до запровадження змін їх почали розповсюджувати також у 20 консультативних пунктах, які розміщені на перетині основних транспортних маршрутів, а також на деяких кінцевих зупинках. Тут можна отримати надруковану схему руху громадського транспорту та залишити свої пропозиції. Такі пункти працюватимуть щодня з 7-ї до 10-ї години ранку до кінця цього тижня.

Протягом трьох місяців нова схема діятиме у тестовому режимі, аби вибудувати зручну та безпечну систему перевезень. Щоб максимально врахувати думку самих пасажирів, зауваження і пропозиції уже приймає відділ «Цілодобова варта» за багатоканальним номером 15-60. Вся інформація буде узагальнюватись та аналізуватись робочою групою, яка також проводитиме моніторинг роботи нової системи. Ми сподіваємось на розуміння з боку мешканців міста наших підходів, які закладалась у нову схему руху громадського транспорту, і усвідомлення того, що лише такий крок, який на першому етапі, можливо, і не зовсім зручний, - дозволить нам розвивати сучасну систему пасажирських перевезень міста. А в перспективі - модернізовувати парк громадського транспорту, запровадити єдиний проїзний квиток на всі види транспорту, оснастити зупинки інформаційними електронними табло, покращити екологічну ситуацію в місті.