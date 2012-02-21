"Духовне акушерство" та "Аномалії людської любові"

24 лютого у готелі „Поділля” відбудеться відкриття 7 вінницького фестивалю психології та розвитку. Про це під час прес-конференції оголосила організатор фестивалю Наталя Демчук. Сам захід відбуватиметься протягом чотирьох днів – з 25 по 26 лютого та з 3 по 4 березня. Протягом цього періоду вінничани зможуть відвідати понад 70 майстер класів, у яких буде задіяно понад 100 професійних психологів. Загалом організатори очікують, що фест відвідає близько 300 осіб.

Вінничанам пропонують взяти участь у майстер-класах: „Духовне акушерство”, Психологія стосунків чоловіка та жінки”, „Ребьофінг”, „Ведична психологія”, „Жіноча сила та енергетика”, „Символограма”, „Сновидіння – несвідомого видіння”.

Для довідки: Фестиваль психології та розвитку започатковано у 2008 року. Він відбувається двічі на рік: восени та взимку. Об єднає понад 120 психологів міста та області.