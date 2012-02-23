Вінничани надають перевагу залізниці

У Вінницькій області в січні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року вантажоперевезення зросли на 35,6%, пасажироперевезення – скоротилися на 8,8%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницької області.

Зокрема, з початку року перевезено 960,6 тис. тонн вантажів, з них 750,8 тис. тонн перевезено залізничним транспортом і 209,8 тис. тонн – автомобільним. Обсяги перевезення залізничним транспортом в порівнянні з січнем 2011 року збільшилися на 51,7%, автомобільним – скоротилися на 1,7%. Вантажообіг в січні 2012 року збільшився на 7,2%. За звітний період транспортним комплексом Вінницької області було перевезено 18,568 млн. пасажирів, що на 8,8% менше, ніж в січні 2011 року. У тому числі перевезення залізничним транспортом скоротилися на 3,1% - до 2,439 млн. пасажирів, автомобільним – на 4,3% - до 7,906 млн. пасажирів, тролейбусним – на 14,7% - до 4,353 млн. пасажирів, трамваями - на 13,5% - до 3,870 млн. пасажирів. Пасажирообіг у січні 2012 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, скоротився на 6,9%.