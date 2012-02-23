Державна служба охорони Вінниччини обзавелась новенькими авто

Напередодні Дня Захисника Вітчизни в Управлінні Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області відбулось урочисте вручення 10 нових службових автомобілів, а саме одного позашляховика «CHEVROLET NIVA», одного мікроавтобуса «ГАЗель» та восьми легковиків «Daewoo Lanos».

Про це повідомила УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

Вручення ключів від новеньких автівок провів начальник Управління Віктор Козаченко, який у своєму зверненні відмітив, що технічне забезпечення перебуває на особистому контролі керівництва Департаменту Державної служби охорони. Оновлення автопарку УДСО дасть можливість покращити стан охорони об’єктів та громадського порядку у місті Вінниці та в області. Крім того, забезпечить якісніше реагування нарядів на виклики громадян через встановлені тривожні кнопки.