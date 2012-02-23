Студенти Інституту екології та медицини вчитимуться на Вінниччині

Студентам закритого медколеджу нарешті пояснили, куди поступати.

“Були враховані всі побажання студентів. Студенти Інституту екології та медицини, який закрили, будуть переведені в Вінницький навчальний медуніверситету ім. Пирогова і Національний медичний університет ім. Богомольця, Луганський державний медичний університет, Івано-Франківська національний медичний університет, Харківський національний медичний, Сумський державний університет, Ужгородський національний університет, Тернопільський державний університет ім. Горбачевського, Київський медколледж ім. П.І. Гаврося, Житомирського фармацевтичного коледжу ім. Протасевича, Черкаського базового медколеджу, Шепетівського медучилища, Вінницького базового медколеджу ім. ак. Заболотного і Ялтинського медколеджу. Міносвіти також попросив ректорів закладів звернути особливу увагу на створенні для студентів умов з ліквідації академічної різниці. Також чиновники рекомендували зберегти розмір плати за навчання в розмірах, які були зафіксовані в попередніх студентських контрактах." - повідомляє сайт "Аргументів і Фактів".