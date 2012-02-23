Вінничанин отримав нагороду від Президента

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України, УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 137/2012 від 23 лютого 2012 року за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, вагомий особистий внесок у вирішення завдань соціального захисту ветеранів війни та патріотичного виховання молоді нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня БОРДЮЖУ Миколу Васильовича – учасника бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, генерал-майора у відставці, м.Вінниця.