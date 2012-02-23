Вінничанин отримав нагороду від Президента

11:51, 23 лютого 2012
Вінниця
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До Дня захисника Вітчизни

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України,  УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 137/2012 від 23 лютого 2012 року за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, вагомий особистий внесок у вирішення завдань соціального захисту ветеранів війни та патріотичного виховання молоді  нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня БОРДЮЖУ Миколу Васильовича – учасника бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, генерал-майора у відставці, м.Вінниця.

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