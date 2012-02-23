Чи буде балотуватись по вінницькому округу міністр економіки?

Президент значно відновив економічний блок уряду. Окрім Мінекономіки, нового керівника отримало також Міністерство фінансів. Президент Віктор Янукович 23 лютого призначив міністром економічного розвитку і торгівлі підприємця Петра Порошенка.

Про це виданню ZN.UA повідомив інформоване джерело. Очікується, що прес-служба глави держави незабаром обнародує укази про відповідних призначеннях.

Довідка. Петро Порошенко відомий як успішний підприємець. В даний час бізнес-імперія Порошенка включає кондитерську корпорацію «Рошен», декілька заводів автомобілів і автобусів (Луцький автомобільний завод, корпорація «Богдан»), верф «Ленінська кузня», телеканал «5 канал» і ряд інших підприємств. З 22 лютого 2007 року Порошенко очолює Ради Національного банку України. З жовтня 2009 по березень 2010 року Порошенко обіймав посаду міністра