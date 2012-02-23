Чи буде балотуватись по вінницькому округу міністр економіки?
Новопризначений
Президент значно відновив економічний блок уряду. Окрім Мінекономіки, нового керівника отримало також Міністерство фінансів. Президент Віктор Янукович 23 лютого призначив міністром економічного розвитку і торгівлі підприємця Петра Порошенка.
Про це виданню ZN.UA повідомив інформоване джерело. Очікується, що прес-служба глави держави незабаром обнародує укази про відповідних призначеннях.
Довідка. Петро Порошенко відомий як успішний підприємець. В даний час бізнес-імперія Порошенка включає кондитерську корпорацію «Рошен», декілька заводів автомобілів і автобусів (Луцький автомобільний завод, корпорація «Богдан»), верф «Ленінська кузня», телеканал «5 канал» і ряд інших підприємств. З 22 лютого 2007 року Порошенко очолює Ради Національного банку України. З жовтня 2009 по березень 2010 року Порошенко обіймав посаду міністра