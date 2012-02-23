Сьогодні можна буде поговорити про Вінницю як столицю УНР

Книгарня «Є» запрошує Вас на дискусію «Вінниця столична: лютий-березень 1919 р. у житті міста й нації», яка відбудеться сьогодні, 23 лютого, о 18.00.

Лютий – особливий місяць в історії Вінниці. 93 роки тому на короткий період місто стало по суті столицею Української Народної Республіки, адже саме тут осів уряд Директорії та усі його відомства. За цей час тут було прийнято ряд рішень, які свідчити про готовність відстоювати прагнення нації до самостійності. Водночас, це був трагічний період, адже шансів на перемогу ставало дедалі менше.

Яким було життя Вінниці в її «столичний» період? Якими вулицями їздив Симон Петлюра з дому на роботу? І чому нинішнє приміщення Книгарні «Є» у Вінниці так тісно пов’язане з окресленим періодом? На все це дадуть відповіді учасники та запрошені експерти історичного клубу «ХроноТоп».

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.