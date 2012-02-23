Поїздка в трамваї та Інтернет обійдуться в 1.25 гривень
14:38, 23 лютого 2012Вінниця
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Підключили Wi-Fi
У Вінниці вже курсує чотири трамвайних вагони, в яких кожен пасажир може безкоштовно підключитися до Інтернет, використовуючи єднання Wi-Fi.
Про це повідомив сайт “Вінницький трамвай”.
Для доступу до даного сервісу необхідно мати будь-який сучасний "гаджет", що підтримує протокол зв'язку Wi-Fi (мобільний телефон, нетбук або планшет).
Надалі планується розвиток даного сервісу в салонах муніципального транспорту.
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