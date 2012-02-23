Поїздка в трамваї та Інтернет обійдуться в 1.25 гривень

У Вінниці вже курсує чотири трамвайних вагони, в яких кожен пасажир може безкоштовно підключитися до Інтернет, використовуючи єднання Wi-Fi.

Про це повідомив сайт “Вінницький трамвай”.

Для доступу до даного сервісу необхідно мати будь-який сучасний "гаджет", що підтримує протокол зв'язку Wi-Fi (мобільний телефон, нетбук або планшет).

Надалі планується розвиток даного сервісу в салонах муніципального транспорту.