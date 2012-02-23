Чи віддадуть військові свої склади обласному архіву?

Державний архів у Вінницькій області потребує розширення. Катастрофічна нестача приміщень пояснюється тим, що цій установі фактично в обласному центрі належить лише дві будівлі – в комплексі Мури, що на Соборній, та будинок архівної споруди по вул.Пирогова.

Як зазначає директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун, приміщення установи вже заповнені на 90%.

- На сьогодні питання про передачу у відомче підпорядкування Вінницькій ОДА двох складів, що знаходяться в сфері Міністерства Оборони, по вул.Фрунзе-Стеценка не вирішене, - зазначив він. – Процедура передачі доволі тривала, тим більше, що зараз відбулася зміна міністра оборони.

Також голова архівної установи зазначив, що приміщення такого роду мають бути спеціально облаштованими та мати відповідну систему вентиляції, аби унікальні документи з часом не руйнувались.

Незважаючи на те, що в державі архівні установи переходять на електронну систему документообігу, архівознавець вважає, що є ряд документів, які повинні мати первозданний вигляд. Зокрема, він вважає, що Вінницький обласний архів – найкраще місце для зберігання матеріалів про видатних земляків. Зокрема, в архівній установі області вже зберігаються унікальні матеріали про керівника партизанського загону А.Кондратюка, також ведуться переговори про передачу особистих архівів відомих професорів ВДПУ Миколи Кравця та Івана Зайця.