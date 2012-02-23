"Вінницягаз" починає примусове відключення боржників

ПАТ ”Вінницягаз” повідомляє, що у відповідності до діючого законодавства, змушене скористатись своїм правом обмежити подачу газу тим споживачам, котрі несвоєчасно чи не в повному обсязі сплачують вартість використаного палива.

Про це повідомила прес-служба ПАТ “Вінницягаз”.

На жаль, розмір заборгованості досяг тієї межі, за якою існує ризик втрати життєздатності самою газопостачальною організацією.

Зокрема, у лютому населення області сплатило всього 63 відсотки вартості використаного палива, а бюджетні установи – 38.

Зважаючи на це, Вінницьке управління газового господарства вже розпочало відключати від мереж газопостачання боржників з числа населення.

Що ж до підприємств теплокомуненерго, то стосовно них використовуватиметься практика обмеження тиску газу то технологічного мінімуму. Це означає, що котельні отримуватимуть мінімальну кількість палива, котра гарантує лише недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Нагадаємо, що таке право надано газопостачальним підприємствам Законом України № 4222-VI "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання".

Цей документ дозволяє вживання радикальних заходів боротьби з боржниками і в зимовий період. І лише через значне погіршення погодних умов надані законом повноваження не використовувались.

Отож, щоб запобігти неприємностям, споживачі блакитного палива мають терміново сплатити вартість використаного ними природного газу.

Для дотримання букви Закону кожен боржник отримає письмове повідомлення про розмір боргу і термін можливого відключення подачі газу.

Поновлення постачання проводитиметься протягом 3 днів після сплати боргу, внесення плати за відключення та поновлення газопостачання. Вартість цієї послуги на даний час складає 107-126 грн.

Стосовно злісних споживачів, які заборгували більше 1 тис. грн., відключення здійснюватиметься не лише встановленням пломб на запірні пристрої, а й механічним від’єднанням від газопроводів. Цей захід застосовується також і до тих споживачів, котрі ігнорують вимоги газовиків щодо надання доступу до газових приладів, або самовільно зняли пломби, встановлені працівниками газового господарства.

Нагадуємо, що згідно з затвердженим Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній організації споживач несе відповідальність за:

- несвоєчасне та не в повному розмірі внесення плати за надані послуги з газопостачання;

- самовільне підключення приладів до системи газопостачання;

- відмову представникам газового управління у доступі до приладів обліку для контрольного зняття показників лічильника газу.

Абоненти, які отримують субсидії або користуються пільгами з оплати газу, зобов’язані щомісячно розраховуватись за спожитий газ відповідно до фактичних показників лічильника (за відсутності даних про споживання газу в поточному місяці пільги та субсидії не нараховуються).

Абонент зобов’язаний не менше одного разу на рік здійснювати особисту звірку розрахунків за використаний газ.

У Вінниці це можна зробити в Розрахункових центрах за адресами: м. Вінниця, вул. Шмідта, 32, або вул. 600-річчя, 17.