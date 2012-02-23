УМВС Вінниччини привітало героїв-воїнів з Днем захисника Вітчизни

Сьогодні у Вінницькому обласному Управлінні внутрішніх справ України відбулися урочистості з нагоди свята, яке уособлює в собі мужність і героїзм – Дня захисника Вітчизни. Це свято тих людей, які присвятили себе служінню народу, охороні миру і спокою, забезпеченню суверенітету української держави.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

З вітальним словом до усіх присутніх у святковій залі звернувся т.в.о. начальника УМВС полковник міліції Сергій Григорчук: «Дозвольте привітати усіх, хто причетний до високого звання «Захисника Вітчизни» - від вкритих сивиною і увінчаних нагородами фронтовиків, до молодих людей, які недавно проходили випробування армійською службою.

Це свято тих, хто вів смертельний двобій із фашизмом, брав участь у воєнних конфліктах, миротворчій діяльності, несе сьогодні нелегку військову службу.

Низький уклін Вам, дорогі ветерани, за Ваш ратний подвиг, за святе ставлення до присяги і військового обов'язку — захищати Батьківщину! Ви є гордістю сучасного покоління і гідні наслідування для поколінь українців!

Вітаю усіх, хто у різні часи носив і носить військову форму і бере на себе відповідальність за долю суспільства й своєї родини.

Бажаю Вам і Вашим рідним міцного здоров’я, щастя і добробуту, миру й добра, сімейного благополуччя, нових успіхів у служінні на благо України!»

Подарунком для усіх присутніх став святковий концерт.