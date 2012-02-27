Шахрайка "брала" стареньких сльозами та олією

У Кам’янець - Подільському працівники вінницької міліції затримали 39-річну жінку, жительку міста Кривий Ріг, яку розшукували майже п’ять місяців за скоєння шахрайських дій відносно літніх людей.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На початку листопада у місті Вінниці зловмисниця ошукала трьох пенсіонерок. У всіх трьох випадках пройдисвітка діяла за схожою схемою. Жінка на вулиці підходила до одиноких перехожих, зав’язувала розмову, під час якої з’ясовувала, з ким людина проживає, та просила грошової допомоги.

За її легендою, яка успішно подіяла на потерпілих, вона, будучи приватним підприємцем, привезла з Молдови на Вінниччину на продаж велику партію олії. Однак товар вилучила в одному випадку податкова інспекція, в іншому – митниця.

Аби повернути олію, потрібно заплатити пристойну суму, яку вона і збирала по добрих людях. В підтвердження сумної історії жінка не жаліла сліз. В результаті добросердечні вінничанки не тільки повірили зловмисниці, але й запросили її до себе додому. Пройдисвітка обіцяла наступного дня не тільки повернути позичені гроші, але й віддячити олією.

В результаті одна пенсіонерка позбулася 3300 гривень та 200 доларів США, інша – 6 тисяч гривень, а третя віддала 180 гривень та золоту каблучку. За даними фактами була порушена кримінальна справа за ст.190 КК України - «Шахрайство».

Днями вінницькі міліціонери затримали зловмисницю у Кам’янець – Подільському, де вона «працювала» за аналогічною схемою.