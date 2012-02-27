«Спортивну славу Вінниччини» презентують у краєзнавчому музеї

24 лютого у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка спортивних досягнень, присвячена 80-річчю утворення області. Вона отримала назву «Спортивна слава Вінниччини». Частина експонатів – з власних фондів музею, решту надали на тимчасове зберігання місцеві ДЮСШ та спортивні товариства.

Пошукова робота йшла близько 5 місяців. Найстарішим експонатом є фотоальбом зі світлинами, на яких показано відкриття спорттовариства на одному з островів Південного Бугу. До речі, цим опікувався Володимир Коренев, один із засновників Вінницького краєзнавчого музею та фундатор першої футбольної команди у місті над Бугом (1913 рік, збірна реального училища).

Виставка в основному присвячена пріоритетним видам, які культивуються на Вінниччині: хокею на траві, акробатиці, веслуванню на байдарках і каное, різним видам боротьбі тощо. Є особливі розділи – наприклад, присвячені Олімпіаді-1980 у Москві, олімпійській чемпіонці з легкої атлетики Наталії Добринській.

– Виставка триватиме до жовтня цього року, – сказала завідуюча відділом новітньої історії краєзнавчого музею Лариса Семенко. – Після цього частину принесених експонатів заберуть, а частину залишать музею – вони поповнять наші фонди. Після завершення виставки ми ще не раз плануємо робити експозиції на спортивну тему. Адже на Вінниччині не бракує спортсменів зі світовим ім’ям, якими можна пишатися.

Особливо допомагав у оформленні виставки вінницький спортивний письменник і тренер з важкої атлетики Іван Лозовський. Один зі стендів складають його книжки по історії вінницького спорту. Іван Романович звернув увагу, що це перша спортивна виставка на Вінниччині за всю історію. Але, за словами пана Лозовського, спортивна громада нашого краю потребує створення музею спортивної слави Вінниччини чи хоча б стаціонарної, постійно діючої виставки.

Довідка. Аби потрапити на виставку «Спортивна слава Вінниччини», треба купити вхідний квиток у музей (дорослим – 10 гривень, дітям – 5 гривень).