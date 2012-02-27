Опозиційний кандидат на виборах до облради в 19 окрузі програв

Вчора у Липовецькому районі відбулися довибори до Вінницької облради у виборчому окрузі № 19.

Нагадаємо, за депутатський мандат змагалися висуванець КОДу — голова ГО «Діти війни «Батьківщини» Віктор Качур, заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова, яку висунула Партія регіонів, а також висуванка Радикальної партії Олега Ляшка Ганна Філонова.

Як повідомив УНІАН керівник апарату Вінницької облорганізації ПР Олександр Побережець, за попередніми даними, підтвердженими протоколом Липовецької ТВК, перемогла Любов Спірідонова. За неї віддали голоси 44.8% виборців, які взяли участь в голосуванні.

Опозиційний кандидат — екс-мер Немирова Віктор Качур - має другий результат — 40.4%. Вочевидь, “срібло” обласну “Батьківщину”, яка, власне, забезпечувала виборчу кампанію Качура організаційно і матеріально, не тішить. Поступитися “регіонам” у проопозиційній області на місцевих виборах — це треба постаратись.

“Регіонам” же в даній ситуації — респект.

Третій результат — у Ганни Філонової, яка змогла схилити на свій бік 10.1% виборців.

Всього ж на виборчі дільниці 26 лютого, за словами голови обласної ТВК Павла Лесика, прийшли близько 49% виборців Липовецького району. Що ж стосується ймовірних порушень виборчого законодавства на будь-якому з етапів виборів, то наразі в розпорядженні облвиборчкому жодного офіційного звернення з цього приводу немає.

Сьогодні о 14.00 має відбутися засідання обласної ТВК, яка й підтвердить результати виборів.