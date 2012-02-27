В галереї "Арт-Шик" розкажуть про історію „вінницького Булгакова”

У Регіональному центрі сучасного мистецтва «Арт-Шик» триває виставковий проект «Митець у лікуванні, лікар у мистецтві». Цей художньо-документальний проект присвячено 190-річчю від дня народження професора медицини Ф.Мерінга.

Виставка присвячена долі та багатогранній діяльності видатного вченого з різнобічними науковими інтересами, талановитого педагога, легендарного лікаря, державного та громадського діяча, аматора паркового будівництва, підприємця, філантропа та мецената – Почесного члена та Заслуженого професора Київського Університету Св. Володимира Федора Федоровича Мерінга (1822 – 1887).

Відкриття найбільш цікавого прижиттєвого зображення Федора Мерінга пензля видатного живописця Миколи Ге у схованці палацу у Старій Прилуці Липовецького району, що належав його середньому сину Сергію, пов’язує долю професора з Вінниччиною. До експозиції увійшли репродукції картин, портретів, світлини з архівів та родинних збірок нащадків Ф.Ф. Мерінга, копії документів, публікацій.

Автори проекту:

Солейко Лариса – к.м.н., доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,

Солейко Олена - д.м.н., доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,

Царенко Сергій - начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор Вінницької області, кандидат архітектури, дійсний член ICOMOS.

Виставка триватиме до 6 березня 2012 року.

