Нові видання презентовано до ювілею Вінницької області

До 80-річного ювілею Вінницької області облдержадміністрація посприяла виданню книг.

Начальник управління у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації Світлана ВАСИЛЮК презентувала книги, які були видані в рамках книговидавничої програми облдержадміністрації до ювілею Вінницької області. Серед них повнокольоровий фотоальбом «Вінниччина» (автор Віктор ГОРАШ), який буде вручено кожному офіційному гостю Вінниччини, альбом «Вінниччина – серце України»( фотографії Володимира КОЗЮКА), «Барвінок. Штрихи до портрету» (кольоровий альбом, виготовлений для танцювального колективу), альбом - проект спілки художників «Вінниччина історична», ілюстрована збірка віршів для дітей «Подільська веселка», серія книг за підтримки Спілки письменників «Бібліотека літератури Вінниччини», перший том серії «Полинові шляхи Вінничанок» - матеріали про жінок-учасниць ліквідації на ЧАЕС та інші.

«Хочу підкреслити, що ці книги видані саме за кошти обласного бюджету. Загальний наклад - 35 тисяч книг, видано по 1000 примірників кожної на загальну суму 650 тисяч гривень», - зазначила С. ВАСИЛЮК.