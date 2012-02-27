У «Зірках над Бугом» домінували українці

12:01, 27 лютого 2012
Вінниця
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Серед переможців є й вінничани

У Вінниці, у спорткомплексі «Авангард», 22-25 лютого відбувся ХХІ Міжнародний турнір зі спортивної акробатики і стрибків на акробатичній доріжці «Зірки над Бугом». До Вінниці завітали 330 провідних акробатів з 14 країн: Бельгії, Франції, Росії, Болгарії, Голландії, Ізраїлю, Польщі, Азербайджану, Узбекистану, Білоруси, Вірменії, Казахстану, Молдови і України.

Рівень учасників турніру був дуже солідним. Цього року до Вінниці завітали чемпіони світу і Європи, заслужені майстри спорту. Наприклад, з Росії приїхали навіть 5-разові чемпіонки світу (жіноча «трійка»). У складі збірної України виступали чемпіонки світу 2011 року Катерина Ситникова і Анастасія Мельниченко (жіноча «пара»). Бельгію представляли призерки чемпіонату світу (змішана «пара»).

Командного заліку не було. Але за кількістю нагород українці цього разу виявились в лідерах. Переможцями турніру стали й вінничани. Відзначилась, зокрема, наша жіноча пара (Дана Олефір - Анжеліка Валявська), чоловіча четвірка на чолі з Олексієм Лесиком та чоловіча пара (Андрій Кобчик - Владислав Бобришев). У нагородженні спортсменів взяли участь Генеральний консул Польщі Кшиштоф Свідерек, президент Федерації акробатики України Володимир Юр’єв, начальник облспортуправління Олександр Фєнєв та голова міськспорткомітету Сергій Краєвський.

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