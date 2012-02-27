Чи смакуватиме вінничанам "Хліб з хрящами?"

Книгарня «Є» запрошує Вас на літературну дискусію «Хліб з хрящами»: жахливчик чи жах?", яка відбудеться 28 лютого.

Початок – о 18:00.

Живі мерці добралися до України! Вірніше, до її літератури. Михайло Бриних написав перший український зомбі-треш трилер. З огляду на постать автора варто очікувати від повісті якнайменше оригінальності, прихованої іронії і вже звичного «бринихівського стьобу». Але що ще може знайти читач у творі? І кого здатен по-справжньому налякати «Хліб з хрящами»? Про це говоритимуть поки що живі учасники дискусії Олександр Вешелені та Василь Пастушина під керівництвом досі живої Слухацької Аудиторії.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.