Мер просить поставитись до незручностей з розумінням

Транспортного колапсу у Вінниці не сталося. В цілому нова схема руху громадського транспорту спрацювала, але “проявились” нюанси, які потребують врегулювання.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман на прес-конференції, присвяченій першим результатам запровадження нової схеми руху громадського транспорту.

За словами мера, він з тривогою очікував старту новацій. Наразі ж цілком об'єктивно оцінює перші результати:

- Ми бачимо перші плюси і мінуси транспортної реформи. Робоча група здійснює постійний моніторинг та аналіз ситуації на кожному з напрямків руху громадського транспорту. Це дозволяє приймати тактичні поправки, але нашої стратегії змінювати не плануємо.

Володимир Гройсман наголосив, що суть цієї стратегії — забезпечення сучасним якісним транспортним сполученням усіх вінничан. Якби новації не запровадили сьогодні, з часом Вінниця залишилася б без громадського транспорту.

- Я хотів би вибачитись перед вінничанами за тимчасові незручності і попросити поставитися до них з розумінням. Нам потрібен час, щоб вивчити усі пасажиропотоки і відкоригувати транспортне забезпечення маршрутів та інтервали руху. А людям — щоб зорієнтуватися та адаптуватися до нової схеми руху транспорту.