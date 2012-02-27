У Вінниці розігрувалась путівка на футзальний Євро

У вінницькому спорткомплексі «Термінал» з 21 по 24 лютого відбувався фінальний турнір чемпіонату України з футзалу серед юнаків 1995–1996 р.н. Змагалися переможці зональних змагань. До речі, минулорічний чемпіон України серед юнаків – «ЛТК» (Луганськ) – через фінансові негаразди припинив своє існування. Вінниччину представляли 3 команди: «Нива –Світанок», «Темп» (обидві – Вінниця) та СДЮСШ Козятина.

Футзальний турнір такого рівня у нашому місті проходив уперше. За словами голови спорткомітету Вінницької міської ради Сергія Краєвського, Федерація футболу України знала про успішне проведення всеукраїнських змагань з різних видів спорту у Вінниці і тому без сумнівів довірила провести нам футзальний чемпіонат.

Чемпіоном України стала команда «Мотор-Січ» з міста Сніжне Донецької області. Вона буде представляти нашу країну у футзальному чемпіонаті Європи серед юнаків. Ще дві команди з Донбасу стали призерами: «ДЮСШ-Вугледар» та «Промцемент». Львівська «Енергія» посіла четверте місце. На жаль, краща з вінницьких команд – «Темп» – виявилась лише шостою.