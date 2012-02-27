Жінка з двома дітьми отруїлися чадним газом

25 лютого до реанімаційного відділення Крижопільської ЦРЛ з діагнозом «отруєння чадним газом» було госпіталізовано 31-річну жительку райцентру з двома дітьми: 4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Швидку викликала бабуся потерпілих дітей. Ознаки горіння в оселі відсутні. Причиною нещасного випадку, попередньо, стала несправність пічного опалення.

Загалом з початку цього року на Вінниччині зареєстровано 14 випадків отруєння чадним газом, при яких загинуло троє людей, 27 травмовано.