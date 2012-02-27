На Вінниччині підліток мало не втопився у ванні
16:18, 27 лютого 2012Вінниця
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Тренувався затримувати дихання
Увечері 25 лютого до реанімаційного відділення Крижопільської районної лікарні було доставлено 13-річного підлітка із села Городківка, який через необережність захлинувся… у ванній.
Про це повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, хлопчик тренувався затримувати дихання під водою і, вочевидь, рідина потрапила у легені. Рятувати життя дитини довелось лікарям. Зараз стан здоров’я підлітка стабільний.
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