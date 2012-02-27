На Вінниччині підліток мало не втопився у ванні

Увечері 25 лютого до реанімаційного відділення Крижопільської районної лікарні було доставлено 13-річного підлітка із села Городківка, який через необережність захлинувся… у ванній.

Про це повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, хлопчик тренувався затримувати дихання під водою і, вочевидь, рідина потрапила у легені. Рятувати життя дитини довелось лікарям. Зараз стан здоров’я підлітка стабільний.