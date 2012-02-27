Сусідки задушили 61-річну подругу

За «гарячими слідами» працівники Козятинського райвідділу міліції розкрили вбивство 61-річної пенсіонерки. За підозрою у скоєнні даного злочину затримані дві подружки потерпілої.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Сьогодні вночі до чергової частини Козятинського райвідділу міліції зателефонувала 41-річна місцева жителька, та повідомила, що на подвір’ї власного домогосподарства, вона виявила мертвою свою сусідку.

Оглянувши тіло 61-річної померлої, працівники міліції одразу зрозуміли, що жінку задушили. На її шиї виявлені характерні сліди.

Під час розмови з господаркою, яка на власному подвір’ї виявила «померлу», працівники міліції помітили, що вона нервується та щось приховує. До того ж жінка знаходилася у стані алкогольного сп’яніння та плуталася у показах. Зрозумівши, що своїми показами жінка сама себе заводить у кут, вона зізналася у скоєному та розповіла, що сталося насправді.

Напередодні трагедії до неї прийшли дві подружки-сусідки. Жінки взяли пляшку горілки, закуску та сіли відпочивати. Під час розпиття міцного напою між гостями виникла сварка. Потерпіла образила покійного сина іншої жінки. Щоб помститися за образу, жінка почала почала душити кривдницю. Господарка будинку стала їй допомагати.

Аби уникнути покарання, жінки вирішили тіло вбитої подружки вивезти на санях та кинути у ставок, але сп’янілим жінкам не вистачило сили, і вони залишили тіло померлої на подвір’ї. Одна з зловмисниць пішла додому спати, а господарка будинку, щоб відвести від себе усі підозри, вирішила викликати міліцію та розповісти, що знайшла сусідку мертвою на подвір’ї.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 115 КК України - «Умисне вбивство», яка карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.