П'яний водій перекинув фуру з яблуками

24 лютого о 14 годині на автошляху Житомир – Могилів-Подільський, біля села Рів Жмеринського району, перекинулася фура, завантажена 20 тоннами яблук. Вантаж слідував з Молдови до Москви. Як стало відомо, водій автомобіля «DAF XF» на абсолютно прямій ділянці дороги не впорався з керуванням вантажівки, з’їхав в кювет та перекинувся.

Про це повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС Вінницької області.

Коли на місце пригоди прибули інспектори ДАІ, вони побачили, що водій саме вибрався з кабіни, дістав напівпорожню пляшку горілки і прямо з неї допив оковиту. Спорожнілий посуд він жбурнув подалі від себе, але той, як доказ застряг на поверхні талого снігу.

Водієві раптом стало зле, і карета швидкої допомоги за підозрою перелому хребта забрала потерпілого до лікарні. Там, отримавши першу медикаментозну допомогу, чоловік почав танцювати, пояснивши, що не може сховати радості від того, що у нього народився онук.

Тепер чоловікові доведеться нести відповідальність за вживання алкоголю за кермом, адже у його крові було виявлено перевищення допустимої норми у сім разів.

З початку року державтоінспектори Вінниччини затримали півтори тисячі нетверезих водіїв.