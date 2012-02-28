Вундеркінди перемогли дорослих

Відкритий міський шаховий турнір до Дня захисника Вітчизни, який пройшов у Вінницькій МДЮСШ № 6, зібрав близько 70 учасників з обласного центру, Козятинського, Жмеринського і Літинського районів. Серед них були міжнародний майстер Віктор Гудок та півтора десятка кандидатів у майстри спорту.

Діти грали разом з дорослими. На подив глядачів та учасників, хлопчики опинилися вгорі підсумкової турнірної таблиці. Перше місце посів 10-річний чемпіон України серед юнаків, кандидат у майстри спорту Віктор Матвіїшин, який набрав 8 очок у 9 турах за швейцарською системою (7 перемог і дві нічиї). По 7,5 очок здобули кандидати у майстри спорту з Вінниці – 11-річний призер чемпіонатів України серед юнаків Владислав Лукіянчук та 35-річний Михайло Шафір. Додатковий турнірний коефіцієнт виявився кращим у молодшого за віком, тож він і отримав срібну нагороду. Лише 13-м цього разу виявився досвідчений Віктор Гудок.

Організатори передбачили 20 основних призів та кілька десятків додаткових: ветеранам, дітям, жінкам. Особливо відзначили усіх ветеранів військової служби, адже турнір було у першу чергу було присвячено саме захисникам Вітчизни. Серед них трійку найкращих склали кандидат у майстри спорту Костянтин Мельников, першорозрядники Валерій Чумарьов (екс-головний штурман ВПС України) та Віктор Личкін зі Жмеринки. Першим серед ветеранів-невійськових став кандидат у майстри спорту Віктор Бузько (Козятин), а серед жінок – 11-річна першорозрядниця Ірина Іщенко, призерка чемпіонатів України.