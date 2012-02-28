АМКУ визнав місцеві ради монополістами
09:50, 28 лютого 2012Вінниця
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Вимагає усунути порушення
Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету припинило антиконкурентні дії з боку Теплицької та Чечельницької селищних та Погребищенської міської рад.
Про це повідомила прес-служба АМКУ.
Як встановило Відділення, ради своїми рішеннями затвердили тарифи на послуги з централізованого водопостачання без дотримання 30-денного терміну введення їх у дію.
Органи місцевого самоврядування визнали порушення.
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