АМКУ визнав місцеві ради монополістами

09:50, 28 лютого 2012
Вінниця
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Вимагає усунути порушення

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету припинило антиконкурентні дії з боку Теплицької та Чечельницької селищних  та Погребищенської міської рад.

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

Як встановило Відділення,  ради своїми рішеннями затвердили тарифи на послуги з централізованого водопостачання без дотримання 30-денного терміну введення їх у дію.

Органи місцевого самоврядування визнали порушення.

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