Вінницькі волейболістки виграли чемпіонат країни

У Полтаві фінішував чемпіонат України з волейболу серед дівчат 1999-2000 р.н. Збірна Вінницької області, складена з вихованок обласної СДЮСШ, спортшкіл Калинівки і Гайсина, виграла золоті нагороди. Вона випередила 5 команд, які взяли участь у фінальній частині чемпіонату. У 10 зустрічах вінничанки зазнали лише однієї поразки – від команди Запоріжжя, решту матчів виграли.

– Наші дівчата вже були першими в Україні, у 2010 році. Ті змагання проходили у Вінниці, – каже директор обласної СДЮСШ з волейболу Віталій Дімітрієв. – Сподіваємось, що нинішня «золота» команда буде й надалі домінувати у всеукраїнських змаганнях.

За словами Віталія Дімітрієва, основна задача СДЮСШ з волейболу – підготовка гравців для місцевих команд майстрів – аби в них грали не менше 70 % вихованців вінницького волейболу.

– Поки що наша чоловіча команда вищої ліги «ВНАУ-Міцний горішок» в основному складається з волейболістів Вінниччини, – підкреслив Віталій Дімітрієв. – А ось у жіночій команді суперліги «Кряж-Медуніверсит» у стартовій шістці, на жаль, нині грають лише дві вихованки обласного волейболу – з Калинівки і Гайсину.