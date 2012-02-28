У прокуратури з'явилися питання до Держгірпромнагляду

Дотримання законодавства у сфері охорони праці перебуває на постійному контролі прокуратури Вінницької області.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Так, прокуратурою Вінницької області внесено подання про усунення порушень закону в діяльності територіального управління Держгірпромнагляду.

Зокрема, виявлено, що службові особи управління не контролювали виконання внесених приписів про усунення порушень законів у сфері охорони праці, а також несвоєчасно притягували осіб до адміністративної відповідальності.

Також прокурори з'ясували, що під час надання висновків на проведення робіт з підвищеною небезпекою працівники Держгірпромнагляду вимагали у суб’єктів господарювання непередбачені законодавством документи тощо.