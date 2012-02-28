Вінниця прийме молодь з 15 країн світу

Протягом 1-5 березня 2012 року Вінниця вперше стане місцем проведення Національної сесії ММГО «Європейський молодіжний парламент – Україна», яка збере активну молодь із усієї України та п’ятнадцяти країн Європи.

Про це УНІАН повідомили представники Благодійного фонду “Здорова нація”, за підтримки якого пройде захід.

Серед країн, які будуть представлені на сесії – Франція, Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Швеція, Польща, Чехія, Австрія, Фінляндія, Естонія, Росія, Білорусь, Грузія та Туреччина.

Протягом сесії українська молодь разом із представниками європейських країн буде обговорювати суспільно важливі питання у сфері охорони довкілля, освіти, економіки, проблем молоді, захисту прав людини тощо. Дискусії будуть об’єднані головною темою сесії: “Naturally Connected” («В єднанні з природою»). Національна сесія стане першим з ряду проектів на екологічну тематику, що заплановані ММГО «Європейський молодіжний парламент – Україна» на 2012 рік.

Протягом п’яти днів 100 делегатів (в тому числі 50 іноземців) віком від 16 до 23 років під керівництвом досвідчених представників ЄМП спробують знайти відповіді на питання, що хвилюють всіх без виключення мешканців Європейського континенту. Будуть обговорюватися питання екологічної освіти в країнах Східної Європи, проблеми поводження з відходами, шляхи скорочення викидів СО2, перспективи використання біопалива та відновлювальних джерел енергії. Працюючи у восьми комітетах, учасники намагатимуться досягти компромісу і відшукати способи підвищення рівня життя населення України.

Організатори запевняють, що всі пропозиції будуть рівною мірою прийняті до уваги, а результати обговорень передані до Європейського Парламенту.

Національна Сесія проходитиме за підтримки: представництва Європейського Союзу в Україні, Вінницької міської Ради, Вінницької обласної Ради, ПП «Кряж», Сергія Кудлаєнка та Благодійного фонду «Здорова нація».