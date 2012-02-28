Бути попереду махінаторів податківці вчилися на більярді

У грі в більярд, як і в боротьбі з податковими махінаторами, головне - бути на крок попереду свого супротивника. У цьому впевнені податківці Вінниччини, які провели змагання з більярду. Представники усіх районних інспекцій зібралися в обласному центрі, щоб визначити, хто найвлучніший та найспритніший у цьому виді спорту.

Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Вітаючи колег та учасників змагань, голова ДПС у області Ірина Зленко, побажала досягнень та перемог не лише у спорті, а й здобутків у наполегливій праці.

Голова комітету по фізичній культурі та спорту міської ради Сергій Краєвський нагородив керівника податківців області грамотою за співпрацю, особистий внесок у розвиток муніципальної політики в галузі фізкультури та спорту та активну життєву позицію.

За результатами змагань, першість другий рік поспіль виборов немирівчанин Руслан Данильчик. На другому місці - В'ячеслав Тислюк з обласного центру. Бронзу поділили між собою очільник Вінницької ОДПІ Сергій Здітовецький - працівник Гайсинської МДПІ Богдан Ткачук.

Більярд захопив податківців передусім тим, що дуже схожий на їх щоденні обов'язки: загартовує волю, спонукає до чіткості та акуратності, виробляє спритність думок і рішень, розвиває майстерність аналітичного мислення щодо передбачення ймовірного розвитку подій на ігровому полі, вчить думати на два кроки вперед.