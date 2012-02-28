Пенсіонерка ледь не загинула від вибуху газу

12:20, 28 лютого 2012
Вінниця
0 0

Ввімкнула світло

24 лютого в селі Ворошилівка Тиврівського району через вибух газоповітряної суміші постраждала пенсіонерка.
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

За попередньою інформацією,  69-річна жінка  зайшла у приміщення літньої кухні, яка розташована у дворі поблизу її приватного будинку.  Коли господарка увімкнула світло стався вибух газоповітряної суміші. Жінку зопіками рук та голови було доставлено у Тиврівську районну лікарню.

Вибух стався через порушення правил користування газовими приладами: самовільний монтаж газової плити, встановлення саморобних трійника та з’єднувальних рукавів.

Наразі теруправління Держгірпромнагляду уВінницькій області проводить розслідування даного нещасного випадку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter