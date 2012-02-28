На Вінниччині вимерло населення невеликого райцентру

За попередніми даними, чисельність наявного населення Вінницької області станом на 1 січня 2012 року становила 1634,2 тис. осіб. Із загальної кількості жителів 815,8 тис. осіб проживало у міських поселеннях, 818,4 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж 2011 року чисельність наявного населення скоротилась на 7,0 тис. осіб.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Основним чинником, який мав вплив на формування чисельності населення області, було його природне скорочення. Кількість померлих в області у 2011 році перевищила кількість народжених на 7,5 тис. осіб, це відбулось за рахунок природного скорочення населення у сільській місцевості – 7,7 тис. осіб, у міській місцевості зареєстровано природний приріст – 0,2 тис. осіб.

Водночас в області було зареєстровано міграційний приріст населення, кількість прибулих в область перевищила кількість вибулих на 0,5 тис. осіб, це сталося за рахунок міграційного приросту населення у міській місцевості – 1,5 тис. осіб, у сільській місцевості зареєстровано міграційне скорочення населення – 1,0 тис. осіб.