Вінничани "ломонулися" в науку

2011 року у Вінницькій області підготовку аспірантів здійснювали 5 установ, зокрема інститут кормів Національної академії аграрних наук України, національний технічний університет, національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського та Національний аграрний університет.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Чисельність аспірантів на початок цього року складає 521 особу, що майже на 10% більше, ніж у минулому році. Із загальної чисельності аспірантів 60% складають жінки. Значна кількість аспірантів (56%) навчаються з відривом від виробництва.

Найбільше аспірантів навчаються по галузях “Технічні науки”, “Медичні науки”, “Сільськогосподарські науки”, “Педагогічні науки” та “Економічні науки».

Серед загальної кількості аспірантів мають місце і слухачі-іноземці. Однак, за останній рік їх чисельність зменшилась вдвічі і склала 8 осіб.

Фактичний випуск аспірантів, в порівнянні з минулим роком, збільшився на 10% і становив 132 особи. Із загального числа аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, випущено 80 осіб (27%), без відриву від виробництва – 52 особи (23%).

В порівнянні з минулим роком на 14 % зросла чисельність осіб, що захистили кандидатські дисертації. Так, в наукових установах і вузах області в 2011 році було захищено 115 кандидатських дисертацій, з них майже половину особами, які закінчили аспірантуру в минулому році.

В 2011 році чисельність аспірантів, що вибули до закінчення аспірантури, зменшилась в 2,3 рази і склала 12 осіб.

Чисельність докторантів на Вінниччині залишилась на рівні минулого року і становила 14 осіб. У звітному році було захищено 3 докторських дисертації.

Із загальної чисельності аспірантів 434 особи (83%) навчаються за рахунок держбюджету, 87 (17%) – на комерційній основі.