Вінницьким платникам відшкодували майже 31 млн.грн.

Із них на розрахунковий рахунок суб’єктів підприємництва було перераховано 26,5 млн. грн., що на 17,2 млн. грн. більше ніж за відповідний період 2011 року. В рахунок майбутніх платежів відшкодовано 4,4 млн.грн.

Як повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ ДПС у Вінницькій області, загалом протягом січня та лютого 2012 року платниками Вінницької області заявлено до відшкодування ПДВ у сумі 28,5 млн. грн., в т.ч.: на розрахунковий рахунок – 26,3 млн. грн., в рахунок майбутніх платежів – 2,2 млн. грн. За результатами контрольно-перевірочної роботи упереджено 1,0 млн. грн. безпідставно заявлених до відшкодування з бюджету суми ПДВ.

Відповідно до критеріїв, визначених Податковим кодексом України, протягом 2012 року автоматичне бюджетне відшкодування отримав 1 платник – ТОВ „Барлінек Інвест” на суму 3,1 млн. грн.