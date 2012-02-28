Вінницьким платникам відшкодували майже 31 млн.грн.
Впродовж січня
Із них на розрахунковий рахунок суб’єктів підприємництва було перераховано 26,5 млн. грн., що на 17,2 млн. грн. більше ніж за відповідний період 2011 року. В рахунок майбутніх платежів відшкодовано 4,4 млн.грн.
Як повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ ДПС у Вінницькій області, загалом протягом січня та лютого 2012 року платниками Вінницької області заявлено до відшкодування ПДВ у сумі 28,5 млн. грн., в т.ч.: на розрахунковий рахунок – 26,3 млн. грн., в рахунок майбутніх платежів – 2,2 млн. грн. За результатами контрольно-перевірочної роботи упереджено 1,0 млн. грн. безпідставно заявлених до відшкодування з бюджету суми ПДВ.
Відповідно до критеріїв, визначених Податковим кодексом України, протягом 2012 року автоматичне бюджетне відшкодування отримав 1 платник – ТОВ „Барлінек Інвест” на суму 3,1 млн. грн.