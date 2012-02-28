45-річний дилер травив молодь пігулками екстазі

Працівники вінницького УБОЗу в ході реалізації оперативної інформації затримали злочинну групу, яка займалась збутом «екстазі» у м. Вінниці. Заборонені психотропні пігулки злочинці продавали молоді у розважальних закладах обласного центру.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

45-річний організатор групи налагодив канал надходження «екстазі» з-за кордону та забезпечував постачання товару двом подільникам – 32-річній жінці та 38-річному чоловікові, жителям м. Вінниці. Вони реалізовували пігулки молодим любителям «кайфу» безпосередньо на дискотеках, в кафе, барах.

Працівники міліції затримали підприємливу панянку, яка в кафе намагалася збути психотропну речовину. Ціна однієї пігулки «екстазі» становила 100 гривень. При собі вінничанка мала ще 66 пігулок «екстазі» з логотипом «мерседес».

Під час збуту психотропного товару був затриманий і організатор прибуткового бізнесу - біля під’їзду будинку, в якому було призначено зустріч з покупцем. Продавець «екстазі» товар зберігав у … нижній білизні. У двох пакетиках знаходилося 180 доз «екстазі». Під час проведення обшуку в гаражі зловмисника працівники міліції виявили ще 400 пігулок.

За словами начальника УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Сергія Пастуха за ознаками злочину , передбаченого ч.2 ст.307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ) порушено кримінальну справу.

Учасники злочинної групи наразі перебувають під арештом. Їм загрожує ув’язнення строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Триває слідство.