На Вінниччині стали виробляти менше м’яса, більше – молока

У січні-лютому 2012 року загальне виробництво продукції сільського господарства у Вінницькій області в порівнянні з відповідним періодом 2011 р. виросло на 0,9%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницької області.

Зокрема, в аграрних підприємствах виробництво сільгосппродукції виросло на 5,7%, господарствах населення - скоротилося на 1,1%. У січні-лютому 2012 року загальне виробництво м'яса у Вінницькій області скоротилося на 9,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 19,2 тис. тонн, виробництво яєць - скоротилося на 2,7% - до 99,7 млн. шт., виробництво молока збільшилося на 4,7% - до 100,5 тис. тонн.