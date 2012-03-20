Середній розмір субсидію на комуналку — 205 гривень

У січні-лютому 2012 року за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг Вінниччині звернулося 4,5 тис. сімей (на 27,6% менше, ніж за цей же період 2011 року). Питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 79,5%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У лютому 2012 року кількість сімей - учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 6,0% від загальної кількості сімей області, що лише на 0,9 в.п. менше, ніж у лютому 2011 року.

Серед районів найбільша питома вага сімей, які отримували субсидії в загальній кількості отримувачів субсидій у м.Вінниці, Барському, Гайсинському та Калинівському районах (42,7 – 3,9%), а найменша – у Чернівецькому, Бершадському та Жмеринському районах (0,2 – 0,7%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у лютому 2012 року збільшився, у порівнянні з відповідним періодом 2011 року, на 15,2% і становив 205,9 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у Томашпільському, Шаргородському, Хмільницькому та Барському районах (768,7 – 338,9 грн.), найменший – у Крижопільському, Теплицькому та Козятинському районах (51,4 – 76,5 грн.).

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у лютому поточного року їх частка склала 59,2% усіх сімей.

У січні-лютому 2012 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 4,4 тис. сімей, що становило 97,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 3,5 тис. сімей, у сільській місцевості – 0,9 тис. сімей. Порівняно з відповідним періодом 2011 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 1,6 тис., або на 26,5%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-лютому 2012 року становила 857,9 тис. грн., що на 209 тис. грн. менше відповідного показника 2011 року, з неї у міських поселеннях – 673,3 тис. грн., у сільській місцевості – 184,6 тис. грн.

За допомогою на придбання твердого палива і скрапленого газу готівкою у січні-лютому 2012 року звернулося 0,6 тис. сімей.

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім'ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за звітний період становила 547,6 тис. грн., за відповідний період 2011 року – 1463,2 тис. грн.