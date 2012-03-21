"Отоварився" з магазину через розбите скло

19 березня зранку до чергової частини Бершадського райвідділу міліції звернулась жителька м. Бершадь, власниця магазину в одному з сіл Бершадського району і повідомила, до що її торговий заклад обікрали. На місце пригоди терміново виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що невідомі проникли в приміщення магазину, зірвавши навісний замок та розбивши скло внутрішніх дверей.

Про це повідомили в СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Незабаром при огляді закинутих помешкань міліціонери натрапили на 35-річного місцевого жителя який, при зустрічі з людьми в погонах поспішив допити "трофейну" горілку з напівпорожньої пляшки. Зловмисник мав при собі і інші викрадені з магазину речі. Всього ж чоловік, який, до речі, неодноразово судимий за крадіжки, в тому числі і з проникненням у житло громадян, поцупив з магазину чоловічі туфлі та продукти харчування на суму близько 850 грн та 20 грн готівкою.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу по ст. 185 ч.3. За крадіжку, скоєну з проникненням в приміщення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.