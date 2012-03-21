Вінницька культура презентує себе за кордоном

На Вінниччині працюють 2 театри, 15 музеїв, кіноконцертна організація, 1139 клубних закладів, 1004 бібліотеки та 219 демонстраторів фільмів. Їх діяльність забезпечують більш як 5 тис. працівників, з них майже 70 % – спеціалістів.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

На кожні 100 осіб на Вінниччині приходиться 21 місце у закладах культури клубного типу, 6 місць у залах для демонстрування фільмів та 1011 примірників книжкового фонду в бібліотеках.

Протягом минулого року спостерігалось зростання інтересу до духовних надбань нашого народу, традиційної народної культури, аматорського мистецтва. На Вінниччині діє 6,8 тис. клубних формувань, із них більше 44% дитячих гуртків і колективів художньої самодіяльності. Серед цих колективів переважна більшість (78,2%) - колективи аматорського мистецтва. В 2011р. почесні звання «народний» присвоєно 274 творчим колективам та 74 – «зразковий».

Учасниками клубних формувань є майже 70 тис. осіб, з них майже половина (45%) – діти.

Крім того, на Вінниччині працюють 2,6 тис. майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

За 2011 рік в області проведено 3,7 тис. виставок декоративно-прикладного мистецтва, на яких представили творчі надбання майстри народного мистецтва усіх районів. На виставках побувало більше 1 млн. відвідувачів, з яких майже 15% – діти. Крім того, аматорськими та професійними колективами області проведено 9,8 тис. вистав і концертів та 77,5 тис. культурно-освітніх та розважальних заходів, глядачами та учасниками яких стали 4,7 млн. відвідувачів.

Вінниччина стає все більш відомою та популярною в українському суспільстві через реалізацію низки міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких акцій. До традиційних культурологічних проектів «Музична парасолька», «Подільські барви», «Барви музики ХХІ століття» фестивалів мистецтв ім. П.І.Чайковського та Н.Ф.фон Мекк, органної музики «Музика в монастирських мурах», народної хореографії «Барвінкове кружало», театрів ляльок «Подільська лялька» додались інноваційні, які сприяють зростанню позитивного іміджу регіону. Серед них особливої популярності набули Міжнародні фестивалі-конкурси хорового мистецтва ім. П.Муравського, народної хореографії ім. Павла Вірського.

З метою презентації України та Вінницької області, реалізовано проект «Європейські орієнтири Вінничини» в м. Берн (Швейцарія) за участю відомих артистів Вінничини.

Великий інтерес серед шанувальників народного мистецтва набуло Міжнародне свято народного мистецтва «Українська витинанка», яке відбулося у місті Могилів-Подільському.

Особливої популярності на Вінниччині набула обласна культурно-мистецька акція «Покровитель культури – 2011». В номінації за значний внесок в розвиток культури Вінничини відзначено 15 меценатів.

Протягом 2011р. традиційно організовувалися заходи, спрямовані на розвиток народної творчості. Серед проведених фестивалів, слід відзначити «Скарби Поділля», який проходив за темою: «Подільський узвіз народних ремесел».

Велику кількість глядачів збирали концертні майданчики «Співоче поле» і «Танцювальна левада», на яких 17 кращих народних аматорських фольклорних колективів, гуртів народних музик та ансамблів народного танцю демонстрували своє мистецтво.

За участю 9 майстрів-каменотесів в селі Буша Ямпільського району відбувся Всеукраїнський пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг». Виготовлені скульптурні композиції встановлено на території заповідника.

В закладах культури області проведено масово-освітні та культурно-мистецькі заходи щодо сприяння організації змістовного дозвілля дітей, розвитку дитячої творчості, формуванню поваги до родинних і сімейних цінностей та здорового способу життя.

В області працюють 2,8 тис. студій, любительських об’єднань, гуртків художньої самодіяльності, в яких беруть участь понад 31 тис. дітей та підлітків, 74 дитячих колективів мають звання «зразковий».

23 березня в працівники культури та аматори народного мистецтва України ідзначають своє свято.