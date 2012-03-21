Через Могилів-Подільський везли запали до ручних гранат

10:45, 21 березня 2012
Вінниця
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Власника не виявлено

Під час оформлення пасажирського потяга „Санкт-Петербург-Кишинів”, відправлення якого затримали майже на годину, прикордонники  спільно з митниками виявили запали до ручних гранат.

На місце, в якому були заховані 9 запалів до ручних гранат, вказала  службова собака Герда, натренована на пошук зброї та вибухових речовин. Її незвична поведінка спонукала працівників пункту пропуску «Могилів-Подільський-Волчинець» ретельно оглянути конструктивні особливості міжстельового простору санвузла.  Власника знайденого не виявили. Небезпечну знахідку передали на експертизу до Дністрянської митниці.
 

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