Через Могилів-Подільський везли запали до ручних гранат

Під час оформлення пасажирського потяга „Санкт-Петербург-Кишинів”, відправлення якого затримали майже на годину, прикордонники спільно з митниками виявили запали до ручних гранат.

На місце, в якому були заховані 9 запалів до ручних гранат, вказала службова собака Герда, натренована на пошук зброї та вибухових речовин. Її незвична поведінка спонукала працівників пункту пропуску «Могилів-Подільський-Волчинець» ретельно оглянути конструктивні особливості міжстельового простору санвузла. Власника знайденого не виявили. Небезпечну знахідку передали на експертизу до Дністрянської митниці.

