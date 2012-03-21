У олімпійському відборі вінницькі хокеїсти – передостанні

У столиці Ірландії м. Дублін відбувся олімпійський кваліфікаційний турнір з хокею на траві. У ньому вперше в історії взяла участь чоловіча національна збірна України, складена виключно з вінницьких хокеїстів.

Підопічні Павла Мазура серед 6 команд-учасниць були останніми за світовим рейтингом. Тому не дивно, що їм не вдалося втрутитися у боротьбу за єдину путівку на Олімпіаду.

Турнір проходив за коловою системою. У першому матчі Корея розгромила Україну з рахунком – 8:2. Наступна гра з Ірландією для наших хокеїстів закінчилася ще гірше – 0:12.

Після дня відпочинку знову розгромна поразка – від Малайзії з рахунком 1:5. Сусідам-росіянам вінничани поступилися пристойніше – 0:2. У останньому матчі колового турніру нас чекала чергова поразка – від Чилі з рахунком 2:4.

Але попереду ще була гра «плей-офф» – за 5–6 місця. У ній підопічні Павла Мазура спромоглися вирвати перемогу з рахунком 2:1 і піднялися з останнього місця на передостаннє. Путівку на Олімпіаду вибороли корейці. Друге місце посіла Ірландія, третє – Малайзія.