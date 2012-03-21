За честь матері — з сокирою в руках

В одному із сіл Калинівського району 22 – річний хлопець вдарив обухом сокири у груди свого 31 – річного сусіда. Цей удар спричинив гостру серцево-легеневу недостатність і чоловік помер на місці події. Як з’ясувалося, мотивом до такого вчинку молодика стала образа, яку покійний чоловік завдав матері підозрюваного.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Калинівського райвідділу міліції Петро Скічко, по «гарячих» слідах працівники міліції затримали підозрюваного. Молодик, як з’ясувалося, виховується в багатодітній родині і раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. З покійним чоловіком вони були давно знайомі і не один раз зустрічалися за святковим столом.

Зі слів підозрюваного, його роздратувала поведінка сусіда. Від своєї матері він дізнався, що чоловік час від часу залицявся до неї та поводив себе непристойно. Ці слів хлопця це був не перший випадок. Терпіння молодика увірвалося, коли він побачив на очах матері сльози. З сокирою у руках він зайшов на подвір’я сусіда і, зустрівши його, зі всієї сили вдари обухом у груди. Нанесена травма спричинила миттєву смерть.

Наразі за цим фактом порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (Навмисне вбивство) . За даний злочин передбачено до 15 років позбавлення волі.