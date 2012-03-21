Кабмін вирішив, як буде давати області гроші на реформу медицини



Затверджено Порядок і умови надання в 2012 році субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на підтримку реформ системи охорони здоров'я.

Про це з посиланням на урядову прес-службу повідомила інформагенція ЛІГА БізнесІнформ.

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області і місто Київ отримають субвенції з держбюджету на придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

Відповідну постанову уряд прийняв 5 березня 2012 року, №204.

Розпорядники субвенції з відповідним місцевим бюджетам визначаються рішеннями про таких бюджетах відповідно до законодавства.

Згідно з документом, не допускається спрямування субвенції на придбання медичного автотранспорту і медичного обладнання, витрати на яке передбачені у державному бюджеті за іншими бюджетними програмами.

Використання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених у додатку 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік".

Нагадаємо, в липні 2011 року Верховна Рада ухвалила два закони, які стосуються початку медичної реформи в Україні. Зокрема, депутати проголосували за прийняття законопроекту №8602 "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо вдосконалення надання медичної допомоги", а також №8603 "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві".